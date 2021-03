«Meldung zu früh raus» – Post zieht doch nicht ins Matte-Lädeli Nach der Schliessung der Poststelle im Berner Mattequartier diesen Sommer sollte das Matte-Lädeli in die Bresche springen. Nun hat Besitzer Aram Melikjan sein Angebot zurückgezogen. Sibylle Hartmann

Hickhack um die Poststelle im Berner Mattequartier. Die Filiale wird zwar definitiv geschlossen, aber die Post sucht nach weiteren Möglichkeiten im Quartier (Archivbild). Foto: Beat Mathys

Fast zwei Jahrzehnte lang mussten die Mätteler immer mal wieder um die Schliessung der Poststelle in ihrem Quartier zittern. Mal gab es Entwarnung, mal landete die Filiale wieder auf der Abschussliste des gelben Riesen. Anfang Jahr dann der Paukenschlag: Die Post im Mattequartier schliesst im Sommer 2021 definitiv. Jedoch nicht ersatzlos, das Matte-Lädeli werde stattdessen Postdienstleistungen anbieten, hiess es seitens der Post. Stimmt so nicht, sagt nun Aram Melikjan, Inhaber des Quartierladens. Was ist nun wirklich Sache?

Alles der Reihe nach. Bereits vor 19 Jahren tauchte die Filiale ein erstes Mal auf der Liste der zu schliessenden Poststellen auf. Die Mätteler sorgten sich umsonst, die Post gab Entwarnung. Bis 2018, als die Poststelle im Schwarzen Quartier auf der Postnetzliste gemeinsam mit drei anderen Filialen in der Stadt Bern mit dem Vermerk «Filiale zu überprüfen» versehen wurde.