Umzug des gelben Riesen – Post schon ab Mitte März im Thuner Aarezentrum Die Hauptfiliale der Post befindet sich ab dem 15. März neu an der Aarestrasse. Die Räume, welche die Post bisher am Bahnhofplatz nutzte, sind noch nicht wieder vermietet. Janine Zürcher

Die Hauptpost in Thun wechselt den Standort: Sie zieht Mitte März vom Bahnhofplatz ins Aarezentrum. Foto: Patric Spahni

Wie im letzten Sommer bekannt wurde, zieht die Thuner Hauptpost von der Panoramastrasse am Bahnhofplatz ins Aarezentrum. Vorgesehen war der Umzug eigentlich fürs dritte Quartal 2021. Nun findet er aber schon Mitte März statt. Am Freitag, 12. März, öffnet die bestehende Postfiliale am Bahnhofplatz ein letztes Mal ihre Türen. Ab dem Montag, 15. März, werden Kundinnen und Kunden neu an der Aarestrasse bedient. Die Filiale liegt dort im Erdgeschoss, neben dem Restaurant L’isola.

Am 13. März bleiben beide Filialen aufgrund der Umzugsarbeiten geschlossen, wie das Unternehmen mitteilt. Die Kunden werden gebeten, ihre Geschäfte an jenem Tag in den umliegenden Filialen, etwa im Strättligen-Markt oder in der Länggasse, zu erledigen.