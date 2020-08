Paketautomat in Heimberg – Post muss Anwohner nicht befragen Eine Umfrage zur Lärmbelastung durch den geplanten My-Post-24-Automaten. Das wollte der Regierungsstatthalter der Post auferlegen. Diese wehrte sich – und bekam vom Kanton recht. Janine Zürcher

Der My-Post-24-Automat im Berner Länggassquartier. Ein ähnlicher Automat soll in Heimberg installiert werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Post will vor ihrer Filiale an der Blümlisalpstrasse in Heimberg einen Paketautomaten einrichten, an dem Kundinnen und Kunden rund um die Uhr Pakete und eingeschriebene Briefe abholen und aufgeben können. Ein entsprechendes Baugesuch reichte der gelbe Riese bei der Gemeinde Heimberg ein. Das war im Juli 2019.