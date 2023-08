Posse um Jakob Ingebrigtsen – Der Sohn verpokert sich, und der Vater darf plötzlich nichts mehr Der Norweger wird wieder nicht Weltmeister über 1500 m, zu reden gibt vorher aber vor allem die Familiengeschichte – und ein anderer Norweger. Monica Schneider

Der triumphierend Brite Josh Kerr gewinnt Gold – vor Olympiasieger Ingebrigtsen (rechts) und dem zweiten Norweger Narve Gilje Nordas. Foto: Keystone

Der Aufschrei in den Sozialen Medien war nach den Halbfinals über 1500 m gross gewesen. Das darf man doch nicht! Arroganz und Verhöhnung der Gegner wurde dem norwegischen Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen vorgeworfen. Mit beiden Armen hatte er in der letzten Kurve das Publikum zu mehr Applaus aufgefordert und schon weit vor dem Ziel den Finger gehoben und wohl damit anzeigen wollen: Wartet nur bis zum Final!

Und in diesem Final geschah dann ganz Ähnliches wie schon letztes Jahr in Eugene. Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen strebte seinen ersten WM-Titel über diese Distanz von der Spitze aus an – wie 2022. Damals hatte er sich auf den letzten Metern noch vom Briten Jake Wightman übersprinten lassen müssen – jetzt war es mit Josh Kerr erneut ein Brite, der ihm in 3:29,38 Minuten Gold streitig machte. Ihm blieb wieder nur Silber.

Vater Ingebrigsten erhielt vom Verband keine Akkreditierung

Vielleicht war der Ausgang dieses Finals auch ein wenig der Posse um seinen Vater in den vergangenen Wochen geschuldet. Gjert Ingebrigtsen formte einst seine drei Söhne Henrik, Filip und Jakob zu Europameistern über 1500 m. Vor zwei Jahren hat er dazu ein Buch herausgegeben mit dem Titel «Gjerts Methode». Darin erzählt er, wie er es als Autodidakt verstanden hat, sie an die Weltspitze zu bringen.

Im vergangenen Jahr allerdings ist er bei diesen in Ungnade gefallen, über den Grund kann man nur spekulieren. Aufgegeben hat er deshalb nicht. Denn nun ist er … Trainer von Narve Gilje Nordas, Norweger wie die Ingebrigtsens. Und dieser ist bereits so schnell, dass er Jakob Ingebrigtsen bis auf drei Hundertstel nahe kam. Das ist erstaunlich, denn die Geschichte hat in den Vortagen groteske Züge angenommen.

Als Trainer (von Nordas) erhielt Vater Ingebrigtsen vom norwegischen Verband keine Akkreditierung, «nach ganzheitlicher Beurteilung», wie dieser verlauten liess. Was wiederum hiess: Kein Zugang zum Athletenhotel (wo auch die Söhne wohnen), kein Zutritt zu den Trainingsplätzen (wo auch die Söhne trainieren). Die Reaktion seines neuen Läufers: Er trennte sich vom Team und zog zum Trainer ins Hotel – «die Beziehung zu Jakob ist ohnehin inexistent». Fragen dazu hat in Budapest niemand beantwortet. Sowohl Henrik als auch Jakob sagten, sie sprechen nur über sich und den Sport.



