Thun: Neues Album von The Souls – Positivität und Hoffnung, musikalisch verpackt Das Album «Too Good to Go» von The Souls ist während der Pandemie entstanden. Dies merkt man den neuen Songs der Thuner teilweise an – und das ist gut so. Gabriel Berger

Die Thuner Band The Souls hat am 17. März ihr drittes Album «Too Good to Go» veröffentlicht. Die sechs Musiker gehen darauf ihren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Foto: PD/Pascal Gerber

«Now we gonna keep our heads up.» Jetzt halten wir den Kopf hoch. Es ist eine Textzeile von «Awakening», dem ersten Song des neuen Longplayers von The Souls. Ihr mittlerweile drittes Studioalbum «Too Good to Go» hat die Thuner Band am 17. März veröffentlicht. Und dieser Aufruf, sich nicht entmutigen zu lassen, kommt nicht ganz von ungefähr: Der Grossteil der Songs ist in den Pandemiejahren entstanden – einer Zeit, die für die sechs Musiker in vielerlei Hinsicht nicht einfach war.