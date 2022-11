Angetroffen in Steffisburg – «Positives Denken ist mir wichtig» Früher drehte sich in ihrem Leben vieles um Politik, heute geniesst sie die Stille als Rentnerin: Esther Rychiger aus Steffisburg. Franziska Streun

Esther Rychiger war FDP-Politikerin und präsidierte 2003 den GGR in Steffisburg. Foto: Franziska Streun

Derweil sich in Steffisburg und überhaupt in der Welt das Rad um Politik, Sport und Gleichstellung ständig weiterdreht, ist es ruhiger um sie und in ihrem Leben geworden: Esther Rychiger, geborene Kupferschmid; Vollblut-Steffisburgerin, Ehrenburgerin der Burgergemeinde, zweifache Mutter und vierfache Grossmutter, langjährige FDP-Politikerin und Frauenförderin, einstige GGR-Präsidentin, Hobby-Cellistin, Tennisspielerin, Turnerin und Skifahrerin. «Ja, klar», sagt die heute 82-Jährige, während sie durch den Garten schlendert und verschmitzt in die spätherbstliche Sonne blinzelt, «das Lebensrad dreht langsamer, und mit meinem Mann Peter geniesse ich jetzt vor allem das Zusammensein mit der Familie.»

Die Wahlen in Steffisburg hat Esther Rychiger aus der Ferne beobachtet. «Schliesslich findet Politik im Alltag statt, und mein Herz – wie auch jenes von Peter – schlägt noch heute dafür», gesteht sie, die in Urgrossvaters Daheim, dem Kupferschmidhaus, geboren und aufgewachsen ist; die Alte Schmitte im Dorf, wo heute ihre Tochter Susanna wohnt. «Peter und ich zehren noch heute von den vielen schönen Erinnerungen und versuchen jetzt vor allem, mit der Schnelllebigkeit und der digitalen Welt Schritt zu halten», sagt Esther Rychiger.

«Heute ist jeder Tag ein Geschenk, und ich erfreue mich auch an kleinen Dingen», sagt sie, die gelernte Kindergärtnerin ist und sich in Steffisburg bereits Ende der 1960er-Jahre – also vor dem Frauenstimmrecht von 1971 in der Schweiz – in der Frauen-FDP engagiert hat, danach im Kanton Bern, und einst die Brienzerin Dora Andres in die Politik geholt hat.

«Zum Älterwerden gehört auch, weise zu werden – und das versuche ich im Alltag zu sein, in dem ich die Dinge akzeptiere, wie sie sind.»

Esther Rychigers Schritte sind manchmal etwas zögerlich und vorsichtig, hat sie doch schon zwei Knieoperationen hinter sich. «Trotz altersbedingten Einschränkungen und obwohl sich einiges im Leben und genauso in Steffisburg verändert hat, ist mir das positive Denken wichtig geblieben», sinniert sie, die als erste Frau die Primarschulkommission und den Verein Oberländischer Krankenheime präsidiert hat, als noch vor allem die Männer das Sagen hatten. Als Beispiel von Veränderungen nennt sie das zunehmende Desinteresse am öffentlichen Leben, was sich soeben in der Wahlbeteiligung gezeigt habe.

Für die Zukunft setzt sich Esther Rychiger-Kupferschmid keine grossen Ziele mehr, sondern stellt Gesundheit, Familie und Zufriedenheit ins Zentrum. Auch wenn sie die aktuellen Ereignisse in der Welt betrüben: «Zum Älterwerden gehört auch, weise zu werden – und das versuche ich im Alltag zu sein, in dem ich die Dinge akzeptiere, wie sie sind», sagt sie, zückt ihr klingelndes Handy aus der Jeans und hält neben ihrem Auto auf dem Parkplatz still. «Ich bin dankbar für alles in meinem Leben – und halte mich weiterhin an meine verinnerlichten Werte wie Nächstenliebe, Ehrlichkeit und Respekt.»

Sie GGR-Präsidentin in Steffisburg, er Grossratspräsident des Kantons Bern: Esther Rychiger begleitet 2003 ihren Mann Peter, flankiert von zwei Weibeln und durch das Spalier der Ehrengarde. Foto: Patric Spahni

Franziska Streun ist Redaktorin und schreibt seit 1995 für diese Zeitung – im breiten Spektrum des Lokaljournalismus von Politik bis Verkehr über Kultur und Gesellschaft bis zu überhaupt allen Themen, die Menschen im Leben bewegen und antreiben. Seit 2004 ist sie auch Autorin. Das erste Buch ist 2009 erschienen («Eduard Aegerter – Querkopf und Aussenseiter»), das neuste ist die Romanbiografie «Die Baronin im Tresor». 2021 hat die Stadt Thun sie mit dem Literaturpreis ausgezeichnet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.