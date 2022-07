Rotary-Club Interlaken – Portmann folgt auf Balmer Simone Portmann will als neue Präsidentin des Rotary-Clubs Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region unterstützen.

Programmchef Adrian Jäck, die neue Präsidentin Simone Portmann und der abtretende Präsident des Rotary-Clubs Interlaken, Walter A. Balmer (v.l.). Foto: PD

«Wir haben die Aufgabe, die Jugend in Interlaken und Umgebung so zu fördern, dass eine Verbundenheit mit der Heimat entsteht und keine Abwanderung stattfindet – unsere Zukunft liegt vor Ort.» Mit diesen Worten umschrieb Simone Portmann den Mitgliedern des Rotary-Clubs Interlaken die Ziele für ihr Präsidialjahr, das mit der Hauptversammlung des Clubs angebrochen ist. Hierfür sollten auch künftig regionale Projekte für die Kinder und die Jugendlichen unterstützt werden, wird die neue Präsidentin in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Adrian Jäck ist neuer Programmchef

Portmann folgt auf Walter A. Balmer, der anlässlich der Hauptversammlung auf das Clubjahr 2021/22 zurückblickte. Der Rotary-Club habe sich im Berichtsjahr für zahlreiche Projekte eingesetzt, heisst es in der Mitteilung. «Absolute Highlights waren das Vierländertreffen in Asti sowie die Unterstützung besonderer Charity-Projekte», wird Balmer zitiert.

Nach der Entlastung der Organe und des abtretenden Präsidenten wurde die Wahl von Adrian Jäck als Programmchef 2022/23 und designiertem Präsidenten 2023/24 bekannt gegeben.

