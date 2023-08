Porsche 718 Spyder RS – Porsche für Puristen Jenseits aller elektrischen Bemühungen hat Porsche mit dem Boxster 718 Spyder RS einen der begeisterndsten Sportwagen realisiert. Thomas Geiger

Einer der «letzten seiner Art»: Der Porsche 718 Spyder RS verkörpert die einstigen Werte der Marke. Foto: Porsche

Erinnern Sie sich noch an Mike Krüger und seinen grössten Hit? Dann wird es Zeit, diesen 80er-Jahre-Song aus den Tiefen des Internets zu graben und in die Playlist des neusten Porsche zu laden – auch wenn er noch so doof ist. Denn wer den 718 Spyder RS gebührend geniessen will, der muss erst den Nippel durch die Lasche ziehen und an der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen … So oder so ähnlich jedenfalls funktioniert die Prozedur, mit der man das Notverdeck herunternestelt und den schärfsten Boxster aller Zeiten erst in den Aggregatszustand des grössten Genusses bringt.

Dann nämlich kann man das Verdeck am besten gleich zu Hause lassen und so noch einmal ein paar Kilo sparen, was die puristische Seite dieses Porsche betont. Aber vor allem gibt es dann wirklich nichts mehr, was Mensch und Maschine trennt. Und weil durch die speziellen Lufteinlässe direkt im Nacken eine ganz besondere Maschine schnorchelt und unmittelbar hinter den Sitzen mit bis zu 9000 Touren tobt, ist das ein Erlebnis, das selbst eine derart erlebnisorientierte Marke wie Porsche nicht oft zu bieten hat.

Klar ist das Gefummel mit Nippel und Lasche nervig und kostet bisweilen auch mal einen Fingernagel. Das wissen auch die Entwickler um Andreas Preuninger. Nicht umsonst pappt im Auto ein QR-Code, der direkt zu einem Onlinetutorial führt. Aber erstens zeugt das von den ernsthaften Diätabsichten, die Preuninger und Co. bei diesem Auto an den Tag gelegt und so gegenüber dem auch nicht gerade übergewichtigen 718 Spyder noch einmal 40 Kilo gespart haben. Und zweitens ist dieses Fummelverdeck mehr noch als der 4,0 Liter grosse und glatte 500 PS starke grosse Sauger aus dem 911 GT3 der beste Beweis dafür, dass sie keine Kompromisse eingehen wollten.

Teuerster Boxster aller Zeiten

Das Ergebnis ist nicht nur der stärkste und mit einem Spitzentempo von 308 km/h auch der schnellste, sondern schlicht der schärfste Boxster aller Zeiten. Und es gibt sogar noch einen Superlativ, über den das Team nicht ganz so gern spricht: Er ist – schon ohne das knapp 14’550 Franken teure Weissach-Paket mit Schalensitzen und noch mehr Carbon oder dem passenden Chronometer von Porsche Design – mit 190’700 Franken auch der teuerste Boxster aller Zeiten. Und Porsche wäre nicht Porsche, wenn er nicht trotzdem schon ziemlich ausverkauft wäre. Erst recht, wenn Preuninger angesichts der elektrischen Nachfolgeplanung bereits relativ unverhohlen vom «letzten seiner Art» spricht: «Schnell sein kann hier auch den Kunden sicher nicht schaden.»

Das Auto jedenfalls ist Tempo pur: Denn als wäre ein hochdrehender, frei atmender Sechszylinder nicht schon antiquiert und damit attraktiv genug, haben die Schwaben die Leistung des Motors gegenüber dem keineswegs untermotorisierten Standard-Spyder noch einmal um 80 PS angehoben. Dazu noch ein kleiner Ausschlag in der Drehmomentkurve, die nun bei 450 statt 430 Nm gipfelt und satte 40 Kilo weniger – schon wird er zum Spitzentrumpf im Autoquartett und stempelt den 911 zum Angeberauto für die Generation 60+, die sich noch einmal einen sportlichen Anstrich geben will. In Zahlen: 3,4 Sekunden auf Tempo 100, die 200er-Marke fällt nach 10,9 Sekunden und Schluss ist bei 308 km/h.

Der Zauber dieses Extremisten erschliesst sich selbst dem Laien am Lenkrad. Kaum fällt man in die tief montierten Sitzschalen, wird man vom Auto vereinnahmt. Mensch und Maschine werden eins und mit wohl dosierten Hammerschlägen wechselt die Doppelkupplung die Gänge und hält die Drehzahl über 6000 Touren. Dort, wo den meisten Motoren so langsam die Puste ausgeht, spielt hier erst die Musik. Schliesslich will der Sauger bei Laune galten werden, wenn die Leistungskurve erst bei 8400 U/min gipfelt und das Limit bei aberwitzigen 9000 Umdrehungen liegt.

1 / 5 Der Porsche 718 Spyder RS ist nicht nur schnell, sondern puristisch schön. Fotos: Porsche

Und dann erst das Fahrverhalten – bretthart und knochentrocken liegt der Boxster auf der Strasse und lässt Dich selbst die Fahrbahnmarkierungen fühlen, hält dafür aber im Gegenzug so eisern den Kurs, als wäre das spärliche Restprofil der Semislicks aus Pattex. Mit Physik jedenfalls hat das hier nichts mehr zu tun. Man merkt in jeder Kurve, dass es Porsche hier um den maximalen Fahrspass geht.

Das Orchester spielt zur Fahrt auf

Begleitet wird die Fahrt von einem ganz grossen Orchester: Als wäre es das letzte Mal, bläst es mit jedem Gasstoss einen Tusch, der auch dann noch in den Ohren klingen wird, wenn selbst der (vor)letzte Porsche an der Ladesäule steht. Schrill und immer schriller, bis die Endrohre kurz vor dem Drehzahllimit zu Fanfaren werden, nur um danach wieder in den Bariton des Drehzahlkellers zu stürzen. Auch wenn das nicht mehr zeitgemäss ist (oder scheint): Hier wird der Motor zum Musikinstrument, der Fahrer zum Dirigenten und der rechte Fuss zu seinem Taktstock.

Ans Aufhören mag man gar nicht denken. Nicht nur, weil das Suchtpotenzial immens ist, sondern weil am Ende der Fahrt auch wieder das Gefummel mit dem Verdeck ansteht – und der Nippel noch einmal durch die Lasche muss. Und einmal Mike Krüger am Tag ist nun wirklich genug.

Exklusives Wartezimmer Porsche hat die erste Charging Lounge für seine Kunden eröffnet. Foto: Porsche Komfortable Schnellladestationen mit Lounge-Anschluss sollen Porsche-Fahrern die Langstreckenfahrt angenehm machen. Der Stuttgarter Sportwagenbauer hat nun nahe dem Autobahndreieck Nahetal an der A60/A61 bei Bingen seine erste Charging Lounge exklusiv für Kunden eröffnet. Weitere Anlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen folgen. Die ab sofort rund um die Uhr geöffnete Station bietet zunächst sechs 300-kW-Schnelllader, die bis Anfang 2024 auf 400 kW aufgerüstet werden sollen. Zusätzlich stehen vier 22-kW-Säulen zur Verfügung. Während des Ladevorgangs können sich Nutzer in einem raumhoch verglasten Aufenthaltsraum mit Snacks und Getränken versorgen, Toiletten und WLAN stehen ebenfalls zur Verfügung. Vor einem smarten Spiegel können unter virtueller Anleitung Fitnessübungen gemacht werden. Für den Zugang und die Abrechnung ist eine Porsche-ID nötig, die mit einem Fahrzeug der Marke verknüpft ist. (spx)

