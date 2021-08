Autofahrer Klischees – Porsche-Fahrer am sündigsten Wer einen Sportwagen fährt, wird auch häufiger die Verkehrsregeln übertreten. Dieses Klischee wurde in Deutschland statistisch bestätigt.

Auch wenn es um die Flensburg-Punkte geht, liegen Porsche-Fahrer in Deutschland ganz weit vorne

Manches Vorurteil stimmt wohl doch. So sind es laut einer Erhebung in Deutschland zum Beispiel vornehmlich Fahrer von teuren und PS-starken Autos, die die meisten Punkte in Flensburg sammeln. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von Check24 auf Basis der über das Portal 2020 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen. Dabei wurde die Häufigkeit von Flensburg-Punkten nach Automarken aufgeschlüsselt.

Porsche und Jaguar sind demnach die Marken mit dem höchsten Anteil an Punkt-Sündern. 10,9 Prozent der Porsche- und 9,6 Prozent der Jaguar-Fahrer haben bei den Angaben zur Kfz-Versicherung Punkte eingestanden. Im Schnitt gaben dies lediglich 6,6 Prozent aller Versicherungskunden an. Porsche-Fahrer liegen damit um rund 65 Prozent über dem Durchschnitt.

Mit jeweils 8,2 Prozent Punktesünder-Anteil folgen auf den Rängen 3, 4 und 5 die Marken Audi, BMW und Land Rover. Überdurchschnittlich hoch ist auch der Anteil bei den Tesla-Fahrern mit 7,3 Prozent, was für einen Platz in den Top Ten reicht. Ganz am Ende des Rankings liegen auf den Plätzen 26 bis 30 die Marken Dacia, Fiat, Mitsubishi, Peugeot und Renault mit Punktesünder-Quoten von 5,7 bis 5,5 Prozent. (spx)

