Popstar mit Vorliebe fürs Oberland – Robbie Williams zieht von Genf nach Gstaad Der englische Sänger soll sich gemäss einem Bericht im Berner Ferienort niedergelassen haben. Claudius Jezella

Bereits 2022 bei einem SRF-Interview offenbarte Robbie Williams seine Liebe zur Schweiz im Allgemeinen und zu Interlaken im Speziellen. Foto: SRF

Wie die «Tribune de Genève» auf ihrem Onlineauftritt am Dienstag berichtet, soll sich Robbie Williams in Gstaad niedergelassen haben. Die Zeitung bezieht sich auf eine Meldung der Website Immobilier.ch, wonach der englische Popstar ein Anwesen in Vandœuvres zum Verkauf angeboten haben soll. Demnach hatte das ehemalige Mitglied der Boygroup Take That das Haus im Genfer Nobelvorort 2020 für 29 Millionen Franken gekauft.

Übrigens ist es nicht die erste Verbindung des britischen Popstars mit dem Berner Oberland. Bereits 2022 hatte der Sänger in einem Interview der SRF-Reihe «Gredig direkt» Interlaken in den touristischen Adelsstand erhoben: «Was mich wirklich umgehauen hat, ist Interlaken. Ich war am 1. August dort und dachte mir, das ist wahrscheinlich der schönste Ort der Welt», sagte er damals. Überhaupt, so fuhr Williams fort, gefalle es ihm ausserordentlich gut in den Bergen, und zwar auch im Sommer.

Das Gespräch, das zuvor fast ausschliesslich seelischen und anderen Problemen des Sängers gewidmet war, endete mit einem Lob an die ganze Schweiz: «Hier kann ich gut schlafen. Ich schätze hier den Frieden, die Ruhe und die Sicherheit, die ich nirgendwo sonst fühle.»

Claudius Jezella ist Redaktor für die Gemeinden Wimmis, Diemtigen, Erlenbach, Oberwil und Därstetten. Ferner befasst er sich mit Themen aus dem Kander- sowie dem Engstligtal. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.