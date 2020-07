Krise in Ostermundiger Kita – Pop e Poppa nimmt die Kündigungen in Kauf Die Belegschaft der Kita Oberfeld will schlechtere Arbeitsbedingungen nicht hinnehmen. Die Gemeinde hat vergeblich nach einer Lösung mit der Arbeitgeberin gesucht. Chantal Desbiolles

Die Kita-Unternehmung Pop e Poppa will die Kita Oberfeld in Ostermundigen weiterführen, auch wenn das gesamte Personal die neuen Verträge nicht akzeptiert. Foto: Franziska Rothenbühler

In der Kindertagesstätte Oberfeld in Ostermundigen hängt der Haussegen schief. Die Mitarbeitenden dieser Kita wollen die neuen Arbeitsbedingungen ihres Arbeitgebers Pop e Poppa nicht hinnehmen. Knapp fünf Prozent weniger Lohn und zwei Stunden weniger Arbeitszeit pro Woche hat die zweitgrösste Schweizer Kita-Betreiberin Pop e Poppa all ihren Angestellten verordnet. Zwar sei die finanzielle Situation der Gruppe gesund und werde es auch bleiben. «Drastische und notwendige Massnahmen» müsse die Direktion aber doch ergreifen, so lautet die krude Begründung.

Die Gemeinde hat sich eingeschaltet, nachdem sich die Belegschaft geweigert hatte, die neuen Arbeitsverträge zu unterschreiben. Auch hätten sich Eltern und Kita-Leitung an die Behörde gewendet «mit der Erwartung, dass sie mithilft, Lösungen zu schaffen», wie der Gemeinderat festhält.

An einem runden Tisch mit der Geschäftsleitung von Pop e Poppa, Vertretenden der Eltern und der Ostermundiger Sozialabteilung, Arbeitnehmenden sowie der kantonalen Kita-Aufsicht wurde diskutiert. Dabei stand auch der Vorschlag im Raum, die Kita an eine neue Trägerschaft abzugeben.

Dass die Vermittlung gescheitert ist, geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor: Das Kita-Unternehmen hält an seiner Strategie fest, da ist kein Raum für eine «gemeinsame differenzierte Lösungserarbeitung». Die Betreiberin sei der Ansicht, dass das austretende Personal rasch ersetzt werden könne, so die Gemeinde. Eine neue Kita-Leiterin sei bereits angestellt worden. Pop e Poppa hat der Gemeinde zufolge zugesichert, dass der Weiterbetrieb der Kita sichergestellt sei.

Die Zweifel, dass es Pop e Poppa gelingt, den Betreuungsschlüssel einzuhalten und ausreichend qualifiziertes Personal zu finden, bleiben beim Gemeinderat bestehen. «Der Wechsel des ganzen Personals wird aus fachlicher Sicht klar negative Auswirkungen auf die Betreuungsqualität sowie -kontinuität haben.» Wäre die Kita an eine andere Trägerschaft abgegeben worden, hätte wohl auch die Belegschaft einer Weiterführung der Arbeitsverhältnisse zugestimmt.