Australien – Polizist rettet seinen 14-jährigen Sohn aus dem Meer und ertrinkt An einem Strand südlich von Sydney hat sich eine Tragödie ereignet: Ein 45-jähriger Polizist, der gerade ausser Dienst war, starb beim Versuch, seinen Sohn aus der Strömung zu retten.

Der Strand, an dem das Unglück geschah, liegt zwischen den beiden Metropolen Sydney und Melbourne. Google Maps

Drama in Australien: Ein Polizist ist südlich von Sydney bei dem Versuch gestorben, einen in Not geratenen Jugendlichen vor dem Ertrinken im Meer zu retten. Wie sich später herausstellte, handelte es sich beim Polizisten um den Vater des Jungen.

Der 45-jährige Beamte, der gerade nicht im Dienst war, sei bei der Rettungsaktion nahe der Ortschaft Narooma selbst von der Strömung erfasst worden, berichtete der Sender 9News am Montag unter Berufung auf die örtliche Polizei. Das Unglück ereignete sich am unbewachten Handkerchief Beach. Behörden haben daher nochmals in Erinnerung gerufen, an gekennzeichneten Strandabschnitten schwimmen zu gehen. Solche seien von Rettungsschwimmern bewacht.

Während der 14-Jährige dank seines Vaters überlebte, kam für den 45-Jährigen jede Hilfe zu spät. Helfer, die mit einem Boot auf das Meer geeilt waren, konnten trotz sofortiger Wiederbelebungsmassnahmen nur noch seinen Tod feststellen. Er hatte den Jungen offenbar aus der kräftigen Strömung gezogen, schaffte es dann aber selbst nicht mehr an Land.

SDA/roy

