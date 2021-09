Nach eskalierter Demo im 2017 - Polizist hat laut Gericht keinen Anspruch auf Opferhilfe

Polizei bei der Reitschule in Bern nach einer Demonstration, am Samstag, 25. Februar 2017. Bei der Protestkundgebung am Samstagabend sind mehrere Personen verletzt worden. Ein Grossaufgebot der Polizei war im Einsatz. Nach der gewaltsamen Raeumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse am letzten Mittwoch hatte die Gruppe "RaumRaub" zu einer Kundgebung aufgerufen, um für "Freiraeume statt Zwangsraeumung" zu demonstrieren. (KEYSTONE/Stringer)

Foto: Keystone