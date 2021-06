Tod von Sarah Everard – Polizist gesteht Entführung und Vergewaltigung Ihr Verschwinden löste eine grosse Debatte über die Sicherheit von Frauen in Grossbritannien aus. Nun hat ein Polizist sich schuldig bekannt.

Kundgebung für Sarah Everard: Demonstrantinnen machen bei einem verbotenen Protest in London ihrem Ärger Luft. Keystone

Drei Monate nach dem Verschwinden einer jungen Londonerin hat ein britischer Polizist gestanden, die 33-Jährige entführt und vergewaltigt zu haben. Zudem bekannte sich der 48-Jährige am Dienstag in einer Anhörung vor Gericht dazu, für den Tod der der jungen Sarah Everard verantwortlich zu sein. Der Fall hatte Anfang März grosse Anteilnahme in Grossbritannien ausgelöst und eine Debatte um die Sicherheit von Frauen entfacht.

Everard war am Abend des 3. März auf dem Heimweg von einer Freundin südlich von London verschwunden. Eine Woche später wurde ihre Leiche in einem Waldstück in der Grafschaft Kent im Südosten Englands entdeckt und der verdächtige Polizeibeamte – Mitglied einer Einheit zum Schutz von Diplomaten – festgenommen.

Die Familie im Gerichtssaal

Zum Vorwurf des Mordes musste sich der 48-Jährige am Dienstag vor Gericht zunächst nicht äussern, zunächst sollen forensische Berichte abgewartet werden. Bei der Anhörung sass Everards Familie mit im Gerichtssaal. Eine nächste Anhörung soll im Juli stattfinden, ein Prozess könnte im Oktober beginnen.

Der Fall Everard hatte eine erhitzte Debatte über die Sicherheit von Frauen ausgelöst. Tausende Frauen hatten im Internet ihre Erfahrungen mit Bedrohungen und Angst im öffentlichen Raum geschildert. In der Folge versprach die britische Regierung verstärkte nächtliche Polizeipatrouillen und mehr Geld für die öffentliche Sicherheit.

afp/nlu

Fehler gefunden?Jetzt melden.