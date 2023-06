Umstrittene Festnahme in Bern – Polizist bestreitet Gewaltvorwurf Ein Polizist steht vor Gericht, weil ihm vorgeworfen wird, einen Mann schroff in ein Fahrzeug geworfen zu haben. Dies bezeugen mehrere Personen. Michael Bucher

Die Festnahme eines Marokkaners im Juni 2021 am Bahnhof Bern hat zu einer Anklage wegen Amtsmissbrauchs und Tätlichkeiten geführt. Foto: Raphael Moser

Es ist ein seltenes Bild: Am Freitagmorgen nimmt auf der Anklagebank am Berner Regionalgericht ein Polizist Platz. Dieser soll bei einer Festnahme übertriebene Härte angewendet haben. Amtsmissbrauch und Tätlichkeiten wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Der 42-Jährige muss deshalb mit einer Busse sowie einer bedingten Geldstrafe rechnen.

Konkret geht es um die gewaltsame Festnahme eines 28-jährigen gebürtigen Marokkaners, die sich am Morgen des 11. Juni 2021 auf dem Berner Bahnhofplatz abspielte. Eine Zweierpatrouille hatte den torkelnden Mann, der mehrere Rauschmittel intus hatte, aufgegriffen und wollte ihn zwecks Personenkontrolle auf den Polizeiposten mitnehmen. Hierfür legten sie ihm Handschellen an, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Schliesslich kniete einer der Polizeibeamte zum Montieren der Handschellen auf den Hals- und Nackenbereich des Mannes.

Mitarbeitende dieser Zeitung beobachteten die Szene und berichteten anschliessend darüber, was schliesslich eine Strafuntersuchung auslöste. In deren Verlauf geriet auch jener Polizist in den Fokus, der am Freitag vor Gericht befragt wurde. Dieser war zur Unterstützung gerufen worden und führte den Festgenommenen schliesslich zum Patrouillenfahrzeug. Laut Anklageschrift stiess er den 28-jährigen Marokkaner dabei «bewusst und mit unnötig starkem Schwung» ins Fahrzeug. Beim Aufprall auf dem Boden des Wagens zog sich der Mann eine Rissquetschwunde am Kopf zu.

Polizist spricht von einem Stolpern

Der angeklagte Polizist bestreitet die Vorwürfe von jeher, das ist auch vor Gericht nicht anders. Der Familienvater, der seit 2006 bei der Polizei arbeitet, gibt sich eher wortkarg und will sich nicht im Detail äussern, da das Ganze bereits eine Weile zurückliege.

Das kritische Nachfragen von Gerichtspräsidentin Andrea Gysi entlockt dem Mann dann doch noch ein paar Aussagen. So konfrontierte sie ihn mit mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen, die ihn belasten würden. Bei den vier Zeugen handelt es sich um Mitarbeitende dieser Zeitung (der Verfasser dieses Artikels gehört nicht dazu). Sie hatten ausgesagt, der in Handschellen gelegte Mann sei wie ein «Kartoffelsack» in den Wagen geworfen worden.

«Das stimmt ganz klar nicht», widersprach der Polizist. Er sei nach Lehrbuch vorgegangen. Der Mann in Handschellen habe beim Verladen ins Fahrzeug den zweiten Tritt nicht erwischt und sei dadurch gestürzt. Er und ein Kollege hätten den Mann dann in eine aufrechte Position gebracht.

Zeugen sehen es diametral anders

Dieser Schilderung stehen die Zeugenaussagen diametral entgegen. Sie alle betonten, nach dem «Hineinwerfen» des Mannes habe niemand nach dessen Befinden geschaut; beim Schliessen der Tür sei dieser noch am Boden gelegen. Wie er sich diese gegensätzlichen Schilderungen erkläre, wollte die Richterin wissen. «Es sind Momentaufnahmen, die jeder etwas anders sieht», meinte der Beschuldigte.

Vor Gericht anwesend war auch der Rechtsanwalt Dominic Nellen. Er vertritt den mittlerweile ausgeschafften und deshalb nicht anwesenden Marokkaner, der als Privatkläger auftritt. Dessen Fragen will der Polizist jedoch nach Absprache mit seiner Anwältin nicht beantworten.

Nellen betonte in einer der unbeantworteten Fragen etwa, dass selbst zwei Polizisten (darunter der Fahrer) ausgesagt hätten, bei der Ankunft auf dem Posten habe der gefesselte Mann am Boden des Fahrzeugs gelegen. Dass ein Polizist selbst aus den eigenen Reihen belastet werde, sei auffallend – ja geradezu «atypisch».

Rechtsanwalt Nellen schätzt das ruppige Vorgehen beim Verladen als strafbar ein: «Es kann nicht sein, dass ein auf dem Rücken gefesselter Mann in ein Fahrzeug geworfen wird und sich die Polizei dann nicht um diesen kümmert», sagte er dieser Zeitung nach der Verhandlung. Diese ist nach knapp 20 Minuten schon wieder vorbei. Es handelte sich um eine kurzfristig vorgezogene Einvernahme aufgrund von späteren Abwesenheiten.

Weiter geht der Prozess erst Ende August. Dann wird auch der zweite angeklagte Polizist wegen seiner Knieaktion befragt werden.

