Polizeigesetz im Grossen Rat – Was der Ausbau der Fahrzeugfahndung bedeutet Der Datenschützer kritisiert die «massenhafte Datensammlung» durch Autonummern-Scanner. Umstritten ist vor allem, wie lange die Daten aufbewahrt werden sollen. Michael Bucher

23 stationäre Anlagen werden ab Ende Jahr an neuralgischen Orten im Kanton Bern Nummernschilder erfassen. Im Bild ein Autonummern-Scanner im Kanton Thurgau. Foto: PD/Kantonspolizei Thurgau

Nächste Woche packt der Grosse Rat mit dem teilrevidierten Polizeigesetz ein heisses Eisen an. Viel berichtet wurde bereits darüber, dass der Kanton neu Gemeinden zu einer Videoüberwachung an «Orten mit erhöhter Gefahrenlage» zwingen könnte. Doch auch auf Berns Strassen sollen die Möglichkeiten der Videofahndung erweitert werden.

Polizeigesetz: Warum braucht es eine Teilrevision? Seit dem 1. Januar 2020 hat der Kanton Bern ein total revidiertes Polizeigesetz. Da einzelne Punkte beim Bundesgericht erfolgreich angefochten wurden, ist eine Teilrevision nötig. Gleichzeitig wurden auch neue Bestimmungen darin aufgenommen, wie etwa bei der automatisierten Fahrzeugerkennung. Am umstrittensten ist jener neue Passus, wonach der Kanton auch gegen den Willen einer Gemeinde an einzelnen neuralgischen Orten Überwachungskameras installieren darf. Dies wurde unter anderem von den Städten Bern, Thun und Biel harsch kritisiert. Der Regierungsrat hält am Vorschlag fest – nicht zuletzt, weil dieser auf eine vom Parlament überwiesene Motion zurückgeht. Die Sicherheitskommission verlangt indes Präzisierungen. So soll klar definiert werden, welche wiederkehrende Delikte einen solchen Zwang rechtfertigen würden. Sie denkt dabei an Gewalt-, Sexual- und schwere Betäubungsmitteldelikte. Eine Kommissionsminderheit lehnt den Zwang gänzlich ab, da er gegen die Gemeindeautonomie verstosse. (mib)

Konkret geht es um die sogenannte automatisierte Fahrzeugfahndung, die bereits in mehreren Kantonen eingesetzt wird. Dabei erfassen Scanner an neuralgischen Orten Kontrollschilder und gleichen diese in Sekundenbruchteilen mit Datenbanken ab – unter anderen mit dem nationalen Fahndungssystem Ripol. Auch ausländische Nummern sind dort gespeichert. Stösst der Scanner auf einen Treffer, schiesst er ein Bild des Fahrzeugs samt Lenker und übermittelt es der Polizeizentrale. Diese schickt eine Patrouille los, um den Wagen anzuhalten.

Die automatisierte Fahrzeugfahndung ist im Kanton Bern nichts gänzlich Neues. Ab Dezember 2021 lief ein anderthalbjähriger Pilotversuch mit drei stationären Anlagen. Seit einigen Jahren sind zudem sieben mobile, in Dienstfahrzeugen eingebaute Systeme im Einsatz. Bis Ende dieses Jahres wird der Bestand auf insgesamt 23 stationäre Anlagen aufgerüstet.

Auch «No Hits» werden aufbewahrt

Doch was würde sich mit der Gesetzesrevision ändern? Neu sollen sämtliche erhobenen Daten während 30 Tagen aufbewahrt werden – also auch Daten ohne Treffer, sogenannte «No Hits». Die Kantonspolizei Bern könnte also im Rahmen einer Fahndung die Daten nachträglich auswerten.

Die kantonale Datenschutzstelle kritisiert das System, das einem Schleppnetz ähnlich alle Verkehrsteilnehmer erfasst. «Die massenhafte Vorratsdatenspeicherung von Daten unbescholtener Bürgerinnen und Bürger wäre ein gefährlicher Schritt hin zu einem Überwachungsstaat», hält sie in ihrem Jahresbericht fest.

Die Stellungnahme bezieht sich auf die ursprünglichen Pläne, wonach die Löschung der Daten erst nach 100 Tagen hätte erfolgen sollen. Dies geht auf eine Empfehlung der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) zurück. Doch auch der vom Berner Regierungsrat auf 30 Tage reduzierte Vorschlag kann Ueli Buri, Datenschutzbeauftragter des Kantons Bern, nicht umstimmen. «Problematisch ist die schiere Masse, die bei über 20 stationären Anlagen zusammenkommt und das Erstellen von Bewegungsprofilen ermöglicht», sagt er.

«Umfang und Zweck der Datensammlung stehen meiner Meinung nach in keinem sinnvollen Verhältnis.» Ueli Buri, Datenschutzbeauftragter des Kantons Bern

Er macht ein Beispiel: Die Autobahn beim Grauholz nutzen täglich über 100’000 Autofahrerinnen und -fahrer. Durch eine dort installierte Anlage würde ein permanenter Datenbestand von mehreren Millionen Datensätzen entstehen – um vielleicht in den darauffolgenden 30 Tagen einen weiteren Treffer erzielen zu können. «Umfang und Zweck der Datensammlung stehen meiner Meinung nach in keinem sinnvollen Verhältnis», hält Buri fest. Gerade auch im Hinblick darauf, dass «beinahe im Wochentakt» Behörden den Diebstahl von sensiblen Daten durch Hacker bekannt geben müssten. Zu den Opfern von Hackerangriffen zählen auch das Bundesamt für Polizei (Fedpol) und die Kantonspolizei Bern.

Fahrer ohne Ausweis werden auch erfasst

«Der Vorschlag des Regierungsrats nimmt die Datenschutzbedenken ernst», sagt derweil der Berner Sicherheitsdirektor Philippe Müller, «darum ist die nachträgliche Auswertung auf Fälle schwerer Kriminalität beschränkt.» Zudem werde die Datenschutzaufsichtsstelle die Tätigkeit regelmässig kontrollieren. Der FDP-Regierungsrat findet zudem: «Andere von Behörden gespeicherte Daten – etwa bei der Kesb, der Opferhilfe oder der Steuerverwaltung – sind deutlich heikler als eine Autonummer.» Auf seiner Seite hat er schon mal eine Mehrheit der Sicherheitskommission des Grossen Rates. Diese stellt sich hinter die 30-Tage-Regel. Eine Minderheit möchte gar eine 60-tägige Speicherung.

Müller verhehlt bisweilen nicht, dass er die Kritik für überzogen hält. «Was ist wichtiger: Grenzenloser Datenschutz oder ein Kind retten?», meinte er im Frühling gegenüber dieser Zeitung. Dass die Technik im Falle einer Kindesentführung bei der Fahndung helfen könnte, scheint unbestritten, doch dürfte ein solcher Fall die Ausnahme sein. Vor zwei Jahren gab die Kantonspolizei Bern bekannt, dass der Grossteil der Treffer erfolge, weil Leute mit gestohlenem Nummernschild oder ohne Versicherungsschutz herumfahren.

Tatsächlich schlagen die Nummernschildscanner auch Alarm, wenn sie ein Fahrzeug erfassen, dessen Halter oder Halterin der Ausweis entzogen wurde. Wie oft der Kantonspolizei dank der neuen Technik derlei Delinquenten ins Netz gingen, gibt sie «mangels separater Statistik» nicht bekannt. Sie teilt bloss mit, dass letztes Jahr 325 Personen wegen Fahrens ohne Ausweis angezeigt wurden.

«Was ist wichtiger: Grenzenloser Datenschutz oder ein Kind retten?»: Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP). Foto: Adrian Moser

Könnten die neuen Bestimmungen im Polizeigesetz dereinst die Gerichte beschäftigen? Die Frage stellt sich, da sich in der Vergangenheit das Bundesgericht mehrmals kritisch mit der automatisierten Fahrzeugfahndung auseinandergesetzt hat. Letztmals hob es Ende 2022 die entsprechende Bestimmung im Kanton Solothurn auf, weil diese zu unpräzis war in Bezug auf den Umgang mit den gesammelten Daten. Im Kanton Bern sollte dies nicht passieren; so hat dieser die Beanstandungen berücksichtigt und die eigene Gesetzesvorlage angepasst.

Allerdings hat sich das Bundesgericht bislang nicht zur Speicherung von sogenannten «No Hits» geäussert. Diesbezüglich könnte das Berner Modell zum Testfall werden.

