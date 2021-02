Bombenalarm im Tessin – Polizeieinsatz in Gaggiolo führt zu Verkehrsbehinderungen an der Grenze Ein Vorfall auf der italienischen Seite hat eine Grossevakuation ausgelöst. Betroffen sind Tankstellen, Gebäude und Geschäfte im Umkreis von 500 Metern zur Grenzstation.

Die Tessiner Polizei geht auf Nummer sicher und sperrt die Umgebung grossräumig ab. Foto: tio.ch/20minuten

In Gaggiolo, an der Grenze des Südtessins zu Italien, ist ein Polizeieinsatz im Gang. Via Alertswiss wurde am späten Freitagnachmittag gemeldet, dass der Grenzübergang vollständig gesperrt sei. Vorsichtshalber seien Evakuierungen vorgenommen worden.

Der Alarm betrifft einen Umkreis von rund 500 Metern des Grenzübergangs von Gaggiolo auf Schweizer Seite, wie es bei Alertswiss hiess. Gewarnt wurde vor Verkehrsbehinderungen. Das Online-Portal tio.ch berichtete über einen Bombenalarm. Demnach soll in einem Auto Sprengstoff gefunden worden sein.

Gemäss einer Meldung der Bahnverkehrsinformation ist auch der Bahnverkehr zwischen Stabio und Varese (I) unterbrochen. Auch in dieser Meldung war von einem Polizeieinsatz die Rede.

SDA