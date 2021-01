Person verschanzt sich in Haus – Polizeieinsatz im Stöckacker Mehrere Einsatzwagen fuhren am Mittwochnachmittag im Stöckacker in Bern vor. Laut der Polizei weigert sich eine Person, aus dem Haus zu kommen. Bettina Zanni

Der Einsatz dauert schon seit dem Mittag. Foto: Leserreporter

Ein Leser meldete am Mittwochabend im Berner Stöckacker ein grosses Polizei- und Feuerwehraufgebot. Vier Feuerwehrautos und rund zehn Polizeiautos seien seit etwa zwei Stunden im Einsatz, so der Leser. Die Kantonspolizei Bern bestätigt das Aufgebot. «Eine Person, die gedroht hat, sich möglicherweise etwas anzutun, will nicht aus dem Haus kommen», sagt Mediensprecherin Lena Zurbuchen.

Die Aktion laufe seit Mittwochnachmittag. Die Kapo sei von der Sanität zur Unterstützung aufgefordert worden. Laut Schutz und Rettung Bern sind sowohl die Sanitätspolizei als auch die Berufsfeuerwehr vor Ort.