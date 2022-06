Fragwürdige Maskenatteste – Polizeieinsatz bei impfkritischer Psychiaterin in Bern Die Polizei durchsuchte die Praxis einer Impfgegnerin der umstrittenen Aletheia-Gruppe. Die Ärztin war bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Lina Stalder

Eine Ärztin in Bern stellte in der Vergangenheit zweifelhafte Maskenatteste an ihre Patienten aus. Symbolfoto: Sonja Mulitze

Eine Berner Ärztin wurde am Dienstagmorgen in ihrer Praxis von einem bewaffneten Trupp der Kantonspolizei Bern überrascht. Sie ist Mitglied der umstrittenen Ärztevereinigung Aletheia, die in der Vergangenheit mit Anti-Impf-Plakaten und einem offenen Brief an den Bundesrat zur Beendigung der Massnahmen auf sich aufmerksam gemacht hat.