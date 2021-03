Unbewilligte Demo in Bern

Erneut haben Gegner der Corona-Massnahmen für eine Demonstration am Samstag in Bern für 12 Uhr aufgerufen. Treffpunkt der sogenannten «World Wide Rally for freedom and democracy» ist der Helvetiaplatz. Falls dieser bereits blockiert ist, wollen die Demonstranten auf den Park am Wasser auf dem Dalmazimätteli an der Aare unterhalb vom Marzili ausweichen

Der Berner Gemeinderat hat sich am Donnerstag in einem Schreiben direkt an die Demonstranten gewendet und zum Verzicht der Kundgebung aufgerufen. (sih/pd)

