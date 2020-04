Temposünder in der Stadt Bern – Polizei zeigt 20 Lenker an – 4 davon droht Ausweisentzug Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag bei einer gezielten Verkehrskontrolle in Bern mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Die Kontrolle wurde an der Weissensteinstrasse durchgeführt, weil dort in der Vergangenheit immer wieder gerast wurde. Foto: Franziska Rothenbuehler

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagabend an der Weissensteinstrasse in Bern wird die Berner Kantonspolizei insgesamt 20 Lenker bei der Justiz anzeigen. Vier davon müssen überdies mit einem Führerausweisentzug rechnen.

Wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte, waren diese vier Personen mit Geschwindigkeiten zwischen 71 und 82 km/h unterwegs. Dies auf einer Strasse, auf der Maximalgeschwindigkeit 50 gilt.

Ein Teil der Fahrzeuge wurde bereits kurz nach der Kontrolle durch eine Polizeipatrouille angehalten. Wo dies nicht möglich war, sind weitere Abklärungen zur Identität der beschuldigten Fahrzeuglenker im Gang.

An der Weissensteinstrasse nahm die Polizei Kontrollen vor, weil dort in der Vergangenheit mehrfach Fahrzeuge mit teilweise massiv überhöhter Geschwindigkeit festgestellt wurden.

( SDA / ske )