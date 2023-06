Hass und Gewalt verhindern – Polizei will mögliche Täter schon in der Schule ansprechen Cybermobbing, sexuelle Gewalt oder Drogen: Die Polizei weitet ihr Präventionsangebot an Berner Schulen aus. Naomi Jones Beat Mathys (Fotos)

Mit diesen Karten klärt die Berner Kantonspolizei in den Schulen über sexuelle Gewalt auf. Foto: Beat Mathys

«Als betroffene Person bist du nicht schuld an dem, was dir passiert ist!» Das steht auf einer grünen Karte mit der Zeichnung einer Frau, die am Boden liegt und an den Händen festgehalten wird. Es geht um sexuelle Gewalt und um die weitverbreitete Meinung, Frauen würden mit ihrem Verhalten die Gewalt selbst provozieren.

Die Karte ist eine von zahlreichen, die die Berner Kantonspolizei hat gestalten lassen. Sie wird diese ab dem neuen Schuljahr nach Möglichkeit allen Jugendlichen der neunten Klasse abgeben. Denn die Polizei baut die Kriminalprävention an Schulen stark aus. Künftig will sie jedes Schulkind im Kanton Bern einmal im Jahr besuchen.

Gegen Cybermobbing und Hate Crimes

Wie der Besuch des Verkehrspolizisten sind diese 90-minütigen Kurse für die Schulen kostenlos und freiwillig, wie die Kantonspolizei am Montagvormittag den Medien mitteilte. Bereits seit 2021 bietet die Polizei einen Kurs zu Cybermobbing, Pornografie und Sexting für alle Sechstklässler an. Ein Kurs über Gewalt richtet sich an Jugendliche der siebten Klasse. Mit den Jugendlichen der achten Klasse will die Polizei über Suchtmittel sprechen.

Neu hat die Kapo einen Kurs zu den Themen sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihres von der Norm abweichenden Aussehens etwa aufgrund einer Behinderung entwickelt. Mit diesem Kurs will sie die Jugendlichen in ihrem letzten Schuljahr besuchen. Zusätzlich können die Schulen ein vertiefendes Modul zur sexuellen Gewalt buchen.

«Es geht in diesen Kursen nicht darum, den Jugendlichen Angst zu machen, sondern Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen», erklärt Michael Fiechter, Chef der Prävention. Sie sollen lernen, was sie tun können, wenn sie zum Beispiel im Tram belästigt werden.

Denn noch heute erlebe jede fünfte Frau sexuelle Gewalt, sagt auch Nicole Fernandez von der Kriminalabteilung. Mehr noch, die Hälfte aller Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren seien bereits einmal online belästigt worden. Und fast 60 Prozent aller Frauen seien mindestens einmal sexuell belästigt worden.

Zudem werden seit Anfang Jahr auch die sogenannten Hassdelikte oder Hate Crimes statistisch erfasst. Darunter fallen etwa rassistische, antisemitische oder homophobe Taten. Die bisherigen Meldungen, durchschnittlich fünf pro Monat, seien je zur Hälfte fremden- beziehungsweise queerfeindlich, sagt Fiechter. Auch solchen Taten soll der letzte Schulbesuch durch Aufklärung vorbeugen.

«Mit den Schulbesuchen erreichen wir auch mögliche Täter und Zeugen oder Zeuginnen.» Michael Fiechter, Chef Prävention Kapo Bern

Präventionsangebote gebe es im Kanton Bern zwar schon viele und auch wertvolle, sagt Fiechter. «Aber wir sind das einzige Angebot, das flächendeckend im ganzen Kanton unterwegs ist.» Die Kapo will mit den Kursen aber nicht nur die möglichen Opfer ansprechen. «Mit den Schulbesuchen erreichen wir auch mögliche Täter und Zeugen oder Zeuginnen», sagt Fiechter. Laut Fernandez geht sexualisierte Gewalt in den meisten Fällen von Männern aus und richtet sich in den meisten Fällen gegen Frauen.

«Jemand von der Polizei kann die Dinge manchmal anders rüberbringen als die Lehrperson.» Stefan Wittwer, Geschäftsführer Bildung Bern

Stefan Wittwer, der Geschäftsführer von Bildung Bern, dem Verband der Bildungsfachleute, begrüsst die Initiative der Kapo. Oft sei es wertvoll, wenn jemand von aussen und mit der Autorität der Polizei den Jugendlichen klarmache, wo die Illegalität beginne, sagt er. «Ein Polizist oder eine Polizistin kann die Dinge manchmal anders rüberbringen als die Lehrperson.»

Eine Ausnahme für die Polizei

Angesichts der angeschlagenen psychischen Gesundheit vieler Jugendlicher sei Prävention gerade heute sehr wichtig. Allerdings könne nicht jedes gesellschaftliche Defizit als zweistündiger Kurs in der Schule abgehandelt werden, sagt Wittwer. Der Verband wehrt sich deshalb dagegen, dass externe Angebote flächendeckend eingeführt und für verbindlich erklärt werden. So sei etwa die psychische Gesundheit ein Thema, das nicht in zwei Lektionen abgehandelt werden könne, sondern auch vor und nach einem externen Input von der Lehrperson behandelt werden müsse.

Beim Präventionsangebot der Polizei kann er sich aber eine Ausnahme vorstellen. Sollten in einer ersten freiwilligen Phase gute Erfahrungen gesammelt werden, könne die Kriminalprävention vielleicht verpflichtend eingeführt werden, sagt er.



