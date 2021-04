Emmental, Seeland, Berner Jura – Polizei weist 27-Jährigem 24 Diebstahlsdelikte nach Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Bern einem Mann insgesamt 24 Diebstahlsdelikte nachweisen.

Bei den Delikten erbeutete der Mann insgesamt über 52'000 Franken und verursachte Sachschaden von rund 4'000 Franken (Symbolbild).

Die Polizei hat eine Serie von Einbruch- und Einschleichdiebstählen in Wohn- und Geschäftsräume sowie Diebstählen aus Fahrzeugen im Kanton Bern aufgeklärt. Wie es in einem Communiqué vom Freitag heisst, waren diese vorwiegend im zweiten Halbjahr 2020 in den Regionen Emmental, Seeland und Berner Jura durch einen 27-Jährigen verübt worden.

Der Mann wurde Anfang Januar 2021 in Biel für eine Personenkontrolle angehalten und aufgrund fehlender Ausweispapiere für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. In deren Rahmen ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit mehreren Diebstahlsdelikten in Verbindung stehen könnte. Er wurde in der Folge vorläufig festgenommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten dem Mann nicht zuletzt aufgrund von Spurenauswertungen insgesamt 13 Einbruch- und Einschleichdiebstähle in Wohn- und Geschäftsräume sowie elf Diebstähle aus Fahrzeugen nachgewiesen werden.

Davon wurden 15 Delikte im Emmental, Seeland und Berner Jura sowie neun Delikte in den Kantonen Solothurn und Jura im Zeitraum zwischen August bis Dezember 2020 begangen. Insgesamt wurden über 52'000 Franken erbeutet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4'000 Franken.

Der 27-jährige mutmassliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft. Er wird sich unter anderem wegen Einbruch- und Einschleichdiebstählen sowie Diebstählen aus Fahrzeugen vor der Justiz verantworten müssen.

