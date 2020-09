Illegale Party in Bern – Polizei verhindert Umzug mit Wasserwerfer und Gummischrot Als am Samstagabend hunderte Teilnehmer einer illegalen Party von der Kleinen Allmend in die Innenstadt ziehen wollten, schritt die Polizei ein – mit Gummischrot und Wasserwerfer.

Am Samstagabend versammelten sich mehrere hundert Jugendliche zu einer illegalen Party… Foto: Leserreporter …auf der Kleinen Allmend in der Nähe des Stadions Wankdorf in Bern. Foto: Leserreporter Die Polizei setzte daraufhin Wasserwerfer und Gummischrot ein. Foto: Leserreporter 1 / 7

Auf der Kleinen Allmend gegenüber des Stadions Wankdorf in Bern haben in der Nacht auf Sonntag vorwiegend Jugendliche eine unbewilligte Strassenparty veranstaltet. Mehrere hundert Personen feierten rund um ein Holzfeuer. Sie hörten gemäss einem Augenzeugen dumpfe, nicht allzu laute Musik. Die Polizei war mit mehreren Kastenwagen und mehreren Dutzend Polizisten im Einsatz.

Die Stimmung sei zunächst sehr entspannt gewesen, berichtete eine Leserreporterin. Die Menschen hätten friedlich zur Musik getanzt, nur wenige Teilnehmende seien vermummt gewesen. Einige hätten sich verkleidet, alle hätten Mund- und Nasenmasken getragen.

Pyros wurden gezündet, Strassenbarrikaden errichtet, Container abgefackelt: Die Polizei schritt mit Wasserwerfern und Gummischrot ein. Quelle: Leserreporter/20 Minuten

Die Jugendlichen hätten sich um 21.45 Uhr bei der Kleinen Allmend eingefunden. Dann seien immer mehr Musikwagen dazugekommen. Nach 22.15 Uhr habe sich der Tross dann langsam Richtung Berner Innenstadt bewegt. Auf einzelnen Wagen seien Transparente mit politischen Botschaften zu sehen gewesen.

Während des Umzugs kippte die Stimmung

Die zunächst friedliche Stimmung kippte, als Partygänger die Polizei mit Steinen und Flaschen bewarfen, Barrikaden errichteten und diese anzündeten. Es sei zu grossen Sachbeschädigungen unter anderem an einem Gebäude gekommen. Die Polizei setzte «nach mehrmaliger Abmahnung» zur Verhinderung des Umzugs Wasserwerfer, Gummischrot und Reizstoff ein, wie es in einem in der Nacht auf Sonntag verschickten Communiqué heisst.

Der Wasserwerfer wurde auch zum Löschen eines brennenden Containers und brennender Strassenbarrikaden eingesetzt. Die Polizei wurde dabei durch die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern unterstützt. Mehrere Strassen wurden während längerer Zeit gesperrt.

Gemäss Polizei wurden «mehrere Dutzend» Personen angehalten, kontrollier und weggewiesen. Zudem wurden Fahrzeuge – unter anderem mit Musikanlagen – sichergestellt.

