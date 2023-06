Vandalismus und Feuer in Roggwil – Polizei verhaftet zwei Männer Figuren beschädigt, Bienenhaus angesteckt, Holzhaus niedergebrannt: Zwei Männer sitzen nach verschiedenen Delikten in Roggwil in Untersuchungshaft.



Märchenfiguren des Erlebnispfades. Sie wurden bereits einmal beschädigt, kurz nach der Eröffnung im Jahr 2015. (Archiv) Foto: Olaf Nörrenberg

Nach mehreren Bränden und Sachbeschädigungen von Mitte Juni in Roggwil hat die Kantonspolizei Bern am Freitag zwei Männer angehalten, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Der 25- und der 33-Jährige werden verdächtigt, am 13. Juni diverse Figuren und Einrichtungsgegenstände des Erlebnispfades am Sägelischrüz beschädigt zu haben. Einen Tag später sollen sie ein leerstehendes Bienenhaus an der Landstrasse angezündet haben. Ausserdem brannte am 22. Juni ein Holzhaus am Kiltberg komplett nieder. Auch in diesem Fall werden die beiden Männer verdächtigt, die Brandstifter gewesen zu sein.

Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die regionalen Staatsanwaltschaft ermittelt und prüft auch, ob die beiden mutmasslichen Täter für weitere Delikte in Frage kommen könnten.

PD/ske

