Nach Diebstahl in Bern – Polizei verhaftet Verdächtigen unter Waffenandrohung

Auf einer Patrouille beobachteten zivile Polizisten um 0.30 Uhr auf der Schützenmatt eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Sie forderten sofort Verstärkung an, gingen zwischen die Streithähne und wiesen sich als Polizisten aus. Zwei Männer entfernten sich in der Folge von der Örtlichkeit, wie die Kantonspolizei i einer Mitteilung schreibt.

Die anderen involvierten Personen beschuldigten diese beiden Männer, dass sie einer Frau die Handtasche gestohlen hätten. Sie wurden mittels Zurufen «Stopp Polizei» aufgefordert, stehen zu bleiben. Einer der Männer blieb in der Folge stehen und konnte angehalten werden. Als sich ein Polizist dem zweiten Mann näherte, drehte sich dieser plötzlich um und griff den Polizisten mit einer Flasche in der Hand an. Er wurde in der Folge unter Androhung von Waffengewalt und durch weitere Einsatzkräfte angehalten.

Beide Männer sowie die übrigen involvierten Personen wurden für Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zu den Umständen sowie zum Diebstahl sind im Gang. Die beiden angehaltenen Männer wurden vorläufig festgenommen.

