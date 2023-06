Festnahme in Lengnau – Polizei verhaftet Verdächtigen nach Todesfall einer Frau Im Zusammenhang mit der am Sonntag bei einem Sturz verstorbenen Frau hat die Polizei am Montag einen Mann gefasst.

Nach der Festnahme eines verdächtigen Mannes ermittelt die Polizei im Fall Lengnau weiter. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Polizei hat im Zusammenhang mit der am Sonntag in Lengnau leblos aufgefundenen Frau am Montag einen Mann festgenommen. Die Frau starb aufgrund schwerer innerer Verletzungen infolge eines Sturzes, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann stehe im Verdacht, in die Ereignisse involviert gewesen zu sein. Gemäss Communiqué laufen die Ermittlungen zu den Ereignissen in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland weiter.

SDA/chh

