Er drohte und warf Gegenstände – Polizei verhaftet Mann in Wohnung an Bieler Ländtestrasse Am Montagabend hat die Polizei in Biel einen drohenden Mann festgenommen. Die Ländtestrasse musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Montagabend kam es in Biel kurz nach 21 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war sie aufgeboten worden, weil ein Mann an der Ländtestrasse eine Parkuhr beschädigt haben soll. Laut Aussagen von Passanten habe der Mann danach ein Gebäude der selben Strasse betreten.

Als die Patrouille das Gebäude betrat, fand sie eine mit zahlreichen Möbelstücken und weiteren Gegenständen verbarrikadierte Tür vor. Aus der Wohnung erhielten die Einsatzkräfte keine Antwort. Kurze Zeit später betrat jedoch ein Mann den Balkon der Wohnung, drohte den Einsatzkräften auf der Ländtestrasse und bewarf sie mit Gegenständen.

Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei darauf den Bereich ums Haus sowie einen Abschnitt der Ländtestrasse. Zudem wurden zusätzliche Dienste beigezogen.

In den Folgestunden gelang es den Einsatzkräften schliesslich, den Mann im Innern der Liegenschaft ohne Gegenwehr anzuhalten. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Verletzt wurde niemand.

Der betroffene Abschnitt der Ländtestrasse musste für rund vier Stunden gesperrt werden. Eine Verkehrsumleitung wurde eingerichtet.

Neben verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern wurde vorsorglich auch die Berufsfeuerwehr Biel mit einem Sprungtuch beigezogen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

pd/ske