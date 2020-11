Nach Anschlag in Wien – Polizei verhaftet in Winterthur «Kollegen» des Attentäters Nach dem Anschlag von Wien sind in Winterthur zwei Männer festgenommen worden. Welchen Bezug sie zur lokalen Islamisten-Szene haben, ist offen. Liliane Minor , Mirko Plüss

«Wir tun alles, damit Jüdinnen und Juden in Zürich sicher leben können», sagt Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Hier sorgt ein Wachmann vor der Synagoge Agudas Achim für die Sicherheit. Foto: Thomas Eglic

Die beiden Männer im Alter von 18 und 24 Jahren sind heute Nachmittag «in Absprache mit den österreichischen Behörden» von der Spezialeinheit Diamant festgenommen worden. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Abend mit. Beteiligt waren auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, die Bundeskriminalpolizei, das Bundesamt für Polizei (Fedpol) sowie die Stadtpolizei Winterthur.

Ob und wie die beiden Männer mit dem Attentäter in Verbindung gestanden haben könnten, der in Wien in der Umgebung der grossen Synagoge um sich schoss, sei «Gegenstand der Ermittlungen», schreibt die Kantonspolizei weiter. Man stehe in «engem Informationsaustausch» mit dem Fedpol und der österreichischen Polizei. Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) erwähnte am Abend am Rand eines Podiumsgesprächs in St. Gallen, die beiden Männer seien bereits in Verfahren verwickelt; sie seien «Kollegen» des Attentäters.