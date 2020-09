Angriff in Affoltern am Albis – Zürcher Polizei verhaftet fünf Mitglieder von Motorradgang Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmorgen in den Kantonen Zürich, Aargau und Luzern fünf Männer verhaftet. Sie sollen im August eine 36-jährige Person in Affoltern angegriffen haben.

Die Mitglieder einer Motoradgang werden verdächtigt, im August in Affoltern am Albis eine 36-jährige Person angegriffen und verletzt zu haben Symbolbild: Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmorgen in den Kantonen Zürich, Aargau und Luzern fünf Männer verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, am 22. August in Affoltern am Albis eine 36-jährige Person angegriffen und verletzt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften mehrere Personen an dieser Straftat beteiligt gewesen sein, teilt die Kantonspolizei mit.

Fünf mutmassliche Verdächtige hätten bislang identifiziert und an Ihren Wohnorten in den Kantonen Zürich, Aargau und Luzern verhaftet werden können. Es handelt sich dabei um Männer im Alter zwischen 22 und 45 Jahren, vier stammen aus der Schweiz und einer aus Kroatien.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit dem Vorfall ein Strafverfahren eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für die fünf verhafteten Personen beantragt.

Hintergründe und genauer Ablauf der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft.

