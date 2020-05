Zwei Schüsse fielen – Polizei verhaftet die mutmasslichen Schützen von Biel In Biel kam es Anfang Mai zu einer Schiesserei. Nun hat die Polizei drei Männer angehalten, zwei von ihnen dürften die Schützen sein.

Der Einsatzort befand sich in unmittelbarer Nähe der Ar'Rahman-Moschee. Arthur Sieber Gemäss einem Sprecher der Moschee habe der Vorfall aber nichts mit dem Gotteshaus zu tun. Im Fokus der Polizei stehe ein Nachbarhaus. Arthur Sieber Laut einem Anwohner seien mindestens 20 Polizeifahrzeuge ausgerückt. Auch die Sanität war vor Ort. Arthur Sieber 1 / 3

Die Kantonspolizei Bern hat drei Männer angehalten, die mutmasslich an einem Schusswechsel am 3. Mai in Biel beteiligt waren.

Gestützt auf Erkenntnisse aus den Ermittlungen, in die auch Hinweise aus der Bevölkerung einflossen, konnte die Poilzei am 5. und 26. Mai in Biel und La Chaux-de-Fonds verschiedene Personen anhalten. Drei Männer im Alter von 22, 26 und 40 Jahren stehen unter dringendem Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen. Bei zwei der Männer dürfte es sich nach jetzigem Kenntnisstand um die Schützen handeln.

Wie die bisherigen Untersuchungen ergeben haben, waren im Zuge der Ereignisse mindestens zwei Schüsse aus zwei Handfeuerwaffen abgegeben worden. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Zu den Ereignissen und deren Umständen gehen die Untersuchungen derweil unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft weiter.

Die Polizei hatte den Einsatzort grossräumig abgesperrt. Die Aktion dauerte bis in die Nacht hinein an. Keystone-SDA

( ber )