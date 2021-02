Illegale Partys – Polizei verhängt Dutzende Corona-Bussen Seit Anfang Februar werden vielerorts Corona-Sünder mit Ordnungsbussen belangt. In einem Kanton ist die Polizei noch nachsichtig. Adrian Schmid , Denis von Burg

Die Polizei überprüft die Einhaltung der Corona-Regeln – hier in Lausanne. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Jetzt ist fertig lustig. Seit dem 1. Februar können Corona-Sünder mit Ordnungsbussen belangt werden. Die Polizei setzt die neuen Regeln auch durch. So feierte eine St. Gallerin ihren 34. Geburtstag mit 20 Gästen. Die Gruppe wurde gebüsst und musste total 2300 Franken zahlen.

Die Kantonspolizei Zürich verhängte in der ersten Februarwoche um die 100 Bussen, in der Stadt Zürich waren es auch mehrere Dutzend. Dort musste die Polizei gerade am letzten Wochenende mehrmals wegen Privatpartys und Zusammenkünften auf Parkplätzen ausrücken. In Winterthur zählte die Stadtpolizei bisher 50 Bussen; dort traf es vor allem jüngere Leute, die sich in zu grossen Gruppen aufhielten.