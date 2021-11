Uetendorf: Polizei sucht Zeugen – Gasexplosion führt zu Schäden an Gebäuden Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Uetendorf ein Feuer entfacht und dabei eine Gasflasche zum Explodieren gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. pd

In Uetendorf haben Unbekannte durch eine Gasexplosion Sachschäden verursacht. Foto: Christoph Gerber (Symbolbild/Archiv)

In der Nähe einer Baustelle an der Allmendstrasse in Uetendorf hat eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Samstag ein Feuer entfacht und dabei eine Gasflasche zum Explodieren gebracht. Dies führte zu Beschädigungen an Gebäuden und Gegenständen in der Nachbarschaft. Bei der Explosion wurde gemäss aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, wie sie am Sonntag mitteilte.

