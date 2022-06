In der Region Grindelwald – Polizei sucht vermisste Wanderin Eine Wanderin ist im Gebiet zwischen der Bäregghütte und Pfingstegg unterwegs gewesen. Sie wird seit Sonntag vermisst.

Die Wanderin brach am Sonntagmorgen bei der Bäregghütte auf. Foto: Bruno Petroni

Am Sonntag ist der Kantonspolizei Bern um circa 20.15 Uhr gemeldet worden, dass eine Wanderin von einer Wanderung in Grindelwald nicht zurückgekehrt sei. «In der Folge wurden umfangreiche Abklärungen sowie Suchmassnahmen eingeleitet», schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstagnachmittag.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 39-Jährige morgens von der Bäregghütte in Richtung Grindelwald losgewandert. Sie trug eine hellblaue Regenjacke über einem schwarzen Pullover, Jeanshosen sowie

blaue Trekkingschuhe. Weiter trug sie einen dunklen Rucksack.

Im Zuge der umfangreichen Suchmassnahmen im Gebiet, bei denen Helikopter, Drohnen und Diensthunde im Einsatz stehen, konnte ihr Fahrzeug im Raum Pfingstegg lokalisiert werden.

pd/rop

Fehler gefunden?Jetzt melden.