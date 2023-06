Autobahn im Berner Oberland – Polizei sucht Falschfahrer Am Montagabend ist offenbar ein Falschfahrer glimpflich davongekommen: Er fuhr auf der A8 auf der falschen Spur von Wilderswil nach Interlaken West.

Kurz vor 17.25 Uhr wurde die Kantonspolizei am Montag gleich mehrmals alarmiert: Grund war ein Falschfahrer, der auf der Autobahn A8 im Rugentunnel von Wilderswil her in Richtung Interlaken West fuhr. Die Polizei schreibt zwar, sie habe «umgehend Massnahmen zur Anhaltung des Fahrzeugs» eingeleitet. Doch als die Polizeipatrouillen vor Ort eintrafen, war das Auto schon nicht mehr zu finden.

Polizei sucht Subaru Forster

Dem aktuellen Kenntnisstand nach fuhr das Auto an der Ausfahrt Interlaken West vorbei und setzte die Fahrt in Richtung Spiez – inzwischen auf der richtigen Fahrspur – fort. «Es ist derzeit unklar, bei welcher Ausfahrt das Fahrzeug die Autobahn A8 verliess», schreibt die Polizei und fügt an: «Mehrere Verkehrsteilnehmende mussten aufgrund des Falschfahrers ausweichen.» Glücklicherweise kam es dabei zu keiner Kollision. Beim gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen älteren blauen Subaru Forster.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des blauen Fahrzeugs, aber auch weitere Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.

