Lärmkontrollen in Thun – Polizei stoppt zu laute Autoposer Sie liessen den Motor aufheulen oder beschleunigten übermässig: In Thun wurden am Samstag acht Autolenker angezeigt.

Die angehaltenen Fahrzeuge wurden zur Kontrolle zum Verkehrsprüfzentrum Allmendingen begleitet. Foto: Archiv/Christoph Kummer

Am Samstag hat die Kantonspolizei Bern in der Stadt Thun Verkehrskontrollen durchgeführt. In den Abend- und Nachtstunden wurden Autolenker angehalten, die den Motor aufheulen liessen oder durch übermässiges Beschleunigen mit unnötigen Lärmemissionen aufgefallen waren.

Gemäss einer Kapo-Mitteilung werden insgesamt acht Personen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt. Zwei Fahrzeuge, an denen bei einer Kontrolle im Verkehrsprüfzentrum Allmendingen unerlaubte Abänderungen festgestellt wurden, hat die Polizei beschlagnahmt.

mb

