Illegale Feier in Deutschland – Polizei stoppt Party im Hohlraum einer Autobahnbrücke In einem Versteck der besonderen Art haben in Deutschland mehr als hundert Leute gefeiert. Die Ordnungshüter beendeten die illegale Aktion.

Bierkästen zeugen von der ausgefallenen Party: In diesem Hohlraum einer Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen haben mehr als hundert Leute illegal gefeiert. Foto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (Keystone)

In Deutschland and hat die Polizei eine illegale Party im Hohlraum einer Autobahnbrücke aufgelöst. Unbemerkt von der Öffentlichkeit feierte eine grosse Gruppe im Innern der Brücke unter der Fahrbahn in der Nähe der Stadt Overath in Nordrhein-Westfalen, wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte. In der Brücke befanden sich demnach schätzungsweise mehr als hundert Personen.

Am Sonntagmorgen seien die Polizisten zunächst einer Fährte aus Müll und Bierflaschen gefolgt. Als sie unter der Autobahnbrücke zwei Menschen auf der Suche nach ihren Schlüsseln kontrollierten, hörten sie den Angaben zufolge Musik aus dem Innenraum der Brücke. Das Schloss einer Tür, die in den Hohlraum führte, sei zudem ausgebaut gewesen.

Auf der gegenüberliegenden Brückenseite sahen die Beamten demnach mehrere Leute, die aus dem rund 500 Meter langen Hohlkörper unter der Autobahn kletterten, und forderten Verstärkung an. In einem angrenzenden Wald trafen die Polizisten auf eine Gruppe von zwölf Personen aus Köln, Düsseldorf, Duisburg und Offenbach. Sie erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

