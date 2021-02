155 statt 80 km/h – Polizei stoppt 18-jährigen Raser in Büren an der Aare Am Montagabend ist in Büren an der Aare ein Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Das Auto wurde sichergestellt, der Lenker wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Die Polizei hielt das Auto an. Der 18-jährige Lenker wird sich vor der Justiz verantworten müssen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Am Montag führte die Kantonspolizei Bern auf der Bielstrasse in Büren an der Aare eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Kurz vor 18 Uhr wurde ein Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Das Fahrzeug war nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 155 km/h anstatt der dort erlaubten 80 km/h in Richtung Meienried unterwegs und wurde angehalten, wie es in einem Communiqué heisst.

Der 18-jährige Lenker wurde auf eine Polizeiwache gebracht, das Auto wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

chh/pd