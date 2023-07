Nach dem Tod von 20 Schafen – Polizei stösst in Boltigen auf ein Waffenlager Bei den Ermittlungen zum Tod von zwanzig Schafen auf der Alp Nüschleten im Simmental stellte die Kantonspolizei mehrere Waffen sicher. Christoph Hämmann

Blick auf die Alp(-hütte) Nüschleten vom Bereich aus, in dem die Schafe gestorben sind. Foto: Bruno Petroni

Der Tod von zwanzig Schafen auf der Alp Nüschleten oberhalb von Boltigen gab in den vergangenen Tagen im Simmental bereits viel zu reden – die einen geben die Schuld den Gänsegeiern, die über der Alp kreisen, die anderen widersprechen: Gänsegeier seien Aasfresser, keine Jäger, ein Angriff auf Schafe sei wenig plausibel. Doch was nun bekannt wird, dürfte in der Region für noch mehr Aufsehen sorgen: Bei Hausdurchsuchungen wurde ein regelrechtes Waffenlager ausgehoben, wie Augenzeugen berichten.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage, dass sie «aufgrund eines Verdachts auf strafrechtlich relevante Handlungen mit Waffen» entsprechende Abklärungen aufgenommen habe. «Dabei wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt, in deren Rahmen mehrere Waffen sichergestellt wurden», sagt Polizeisprecherin Isabelle Wüthrich.

Mehr ist bei der Kantonspolizei zum Fall derzeit nicht in Erfahrung zu bringen, weshalb die Hintergründe undurchsichtig bleiben. Es handle sich um ein laufendes Verfahren, sagt Polizeisprecherin Wüthrich. Die Ermittlungen seien weiterhin im Gang, es könnten keine weiteren Auskünfte gegeben werden.

Ein Schuss gab den Hinweis

Mehrere Waffen? Der Begriff ist dehnbar. Laut Gerüchten, die in Boltigen die Runde machen, hat die Polizei mehrere Dutzend Waffen abtransportiert. Die Polizei wollte die Aussage nicht präzisieren. Dass ihre Hausdurchsuchungen nicht unbemerkt blieben, überrascht kaum: In der kleinen Gemeinde Boltigen mit rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern dürfte es schwierig sein, Häuser zu durchsuchen und beschlagnahmte Waffen wegzuschaffen, ohne dass dies für Aufsehen sorgt.

Ebenfalls ein Hinweis aus der Bevölkerung war es laut Quellen aus dem Simmental, der die polizeilichen Ermittlungen überhaupt auslöste: Jemand habe gemeldet, dass am vergangenen Dienstag von der Alp Nüschleten her Schüsse zu hören gewesen seien. Es dürfte dieser Hinweis gewesen sein, der am Anfang des «Verdachts auf strafrechtlich relevante Handlungen mit Waffen» stand.

Wer am Tag, als die zwanzig Schafe ums Leben kamen, auf der Alp war, ist bisher nicht bekannt geworden. Eine Person, die als Sennerin mutmasslich vor Ort war, gab für Anfragen ein Advokaturbüro in Bern an. Dort bestätigt der zuständige Anwalt, dass am fraglichen Dienstagabend auf der Alp Nüschleten ein Schuss abgegeben worden sei. Es habe sich um einen «Schreckschuss ins Blaue» gehandelt, «um die Vögel zu vertreiben»; geschossen habe eine Person, die habe ansehen müssen, wie grausam die Schafe gestorben seien.

Bei den Waffen handelt es sich laut dem Anwalt um eine Sammlung, die sich schon lange im Eigentum der Familie befinde und von den heutigen Eigentümern geerbt worden sei. «Soweit ich es aktuell überblicke, sind die Waffen legal erworben worden», sagt er. Warum die Polizei Waffen beschlagnahmt, mit denen alles rechtens ist, bleibt offen.

Todesursache bleibt ungeklärt

Mit der bestätigten Schussabgabe am vergangenen Dienstagabend ist erhärtet, was sich auch aufgrund mehrerer Quellen – inklusive solcher aus dem Umfeld der betroffenen Nutztierhalter – rekonstruieren lässt: Zwischen dem Schuss und dem Tod der Schafe gibt es keinen Zusammenhang; während der Schuss am Abend abgefeuert wurde, starben die Tiere gleichentags um den Mittag.

Auf der Alp Nüschleten sei am vergangenen Dienstagabend mindestens ein Schuss abgegeben worden. Foto: Bruno Petroni

Ob Gänsegeier die Schafe erschreckten und aufscheuchten, ob ein Steinschlag beim Unglück eine Rolle spielte oder ob eine andere Ursache am Ursprung der Schaftode stand, bleibt damit offen. Die Abklärungen dazu, was mit den Schafen passiert ist, laufen weiterhin, dies teilt die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion, der das zuständige Amt für Landwirtschaft und Natur unterstellt ist, auf Anfrage mit. Wegen des laufenden Verfahrens heisst es ansonsten dort wie bei der Kapo: keine weiteren Auskünfte.

Eine genaue Untersuchung des Todes der zwanzig Schafe am vergangenen Dienstag fordert auch die Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern, wie diese Zeitung am Sonntag berichtete. Doch ob überhaupt geklärt werden kann, warum die Schafe erschraken oder ob sie – und wenn ja: von wem – gejagt wurden, scheint zumindest fraglich. Das Gelände, auf dem die toten Schafe gefunden wurden, liegt rund 100 Höhenmeter oberhalb der Alphütte Nüschleten.

Dagegen sollte sich der Waffenfund im Zug der Polizeiermittlungen weiter erhellen lassen. Nahrung für Dorfgespräche dürfte er bereits üppig bieten.

