Tödlicher Polizeieinsatz in Adelboden – Polizei stellte Waffe sicher In der Wohnung des Mannes in Adelboden, der am Donnerstag bei einem Polizeieinsatz tödlich getroffen wurde, befand sich eine Schusswaffe. Der Fall wird aufgearbeitet. UPDATE FOLGT

Blick auf das Strassenschild Hörnliweg in Adelboden. Dort wurde am Auffahrtstag ein Mann bei einem Polizeieinsatz erschossen. Foto: Hans Urfer

Anwohner waren am Donnerstag auf den Mann aufmerksam geworden. Er wirkte aufgebracht und drohte, sich etwas anzutun. Die Polizei rückte nach dem Eingang der Meldungen zum Wohnung am Hörnliweg in Adelboden aus. Die Beamten mussten davon ausgehen, dass der Mann bewaffnet sein könnte. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Montag hervor.

Die Polizisten schafften es nicht, mit dem Mann zu reden. Deshalb wurden Spezialisten beigezogen und die Wohnung betreten. «Dabei kam es in einem Zimmer zu einer Situation mit akuter Bedrohung, worauf die Dienstwaffe eingesetzt und der Mann in der Folge tödlich getroffen wurde», schreibt die Kantonspolizei.

Unterdessen ist klar: Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 44-jährigen Schweizer. Bei ihm wurde eine Schusswaffe sichergestellt. Die Untersuchungen zum genauen Hergang der Ereignisse sind unter der Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben des Kantons Bern durch die Kantonspolizei Zürich im Gang.

