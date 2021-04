Marktwert: Über 1 Mio. Franken – Polizei stellt in Brügg 110 Kilo Marihuana sicher Bei einer Hausdurchsuchung in Brügg fand die Kantonspolizei Bern 110 Kilogramm fertig abgepacktes Marihuana. Vier Verdächtige befinden sich in Haft.

Bei der Hausdurchsuchung stellte die Kantonspolizei Bern 110 Kilo fertig abgepacktes Marihuana sicher. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Es begann alles mit Hinweisen, welche die Polizei erhalten hatte: Es werde mutmasslich mit Betäubungsmitteln gehandelt, hiess es, weshalb die Polizei Ermittlungen aufnahm.

Am vergangenen Sonntag kam es schliesslich zu einer Hausdurchsuchung in Brügg, die zeigte, dass die Vermutungen nicht unbegründet waren: Die Polizei konnte rund 110 Kilogramm fertig abgepacktes Marihuana sicherstellen, wie sie am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung schreibt. Der geschätzte Marktwert beträgt über eine Million Franken.

Vier Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren wurden von der Polizei angehalten und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Sie werden sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

Weitere Ermittlungen, insbesondere zu den Rollen der vier Beschuldigten, sind unter der Leitung der zuständigen Kantonalen Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben im Gang.

chh/pd

