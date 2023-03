Pilotprojekt für mehr Präsenz – Polizei setzt mobilen Posten im Berner Jura ein In den Gemeinden rund um Moutier wird die Kantonspolizei ab April mit einem mobilen Polizeiposten präsent sein. Dies geschehe auf Wunsch der Bevölkerung.

Der mobile Polizeiposten wird ab Anfang April in den Gemeinden rund um Moutier stationiert sein. Foto: PD

Die Berner Kantonspolizei wird ab Anfang April einen mobilen Polizeiposten im Berner Jura einsetzen. Das Projekt soll ein Jahr dauern und die Polizeipräsenz auf Wunsch der Bevölkerung steigern, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Während der ersten sechs Monate werde der Mehrzweckbus in acht Gemeinden rund um Moutier eingesetzt. Eine Patrouille soll jeweils zwei Stunden pro Monat und Gemeinde mit dem Fahrzeug der Bevölkerung zur Verfügung stehen und bei Bedarf auch intervenieren können, war dem Communiqué zu entnehmen.

Nach dieser ersten Phase werde der mobile Polizeiposten auch in Gemeinden des Berner Juras eingesetzt, die ein Interesse bekunden. Das Fahrzeug könne auch Velos transportieren für die Fahrradpatrouille in den jeweiligen Gemeinden. In den letzten Monaten des Projekts soll eine Bilanz gezogen werden.

Das Projekt entstand aufgrund der durchgeführten Bevölkerungsbefragung im Jahr 2021, wie die Polizei schrieb. Damals habe insbesondere die Bevölkerung im Berner Jura den Wunsch nach mehr Nähe zur Polizei geäussert. Mit dem Mehrzweckbus könne die Polizei ihre Präsenz auch in abgelegeneren Gemeinden verstärken.

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.