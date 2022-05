In der Aare vermisst – Polizei setzt die Suche nach dem Indonesier fort Am Donnerstag verschwand ein junger Tourist aus Indonesien in der Aare. Die Anteilnahme im bevölkerungsreichen Land ist gross. Brigitte Walser Simon Wälti

Am Unfalltag war die Strömung der Aare in Bern recht stark und das Wasser kühl. Foto: Manu Friederich (Archiv)

Auch am Sonntag suchte die Polizei mit Booten nach dem in der Aare vermissten Mann aus Indonesien. Sie dehnte das Gebiet vom Unfallort in Bern bis zum Wasserkraftwerk Mühleberg beim Wohlensee aus. Seit Beginn der Vermisstmeldung am Donnerstag seien Drohnen, Boote, Taucher und Fusspatrouillen im Einsatz gewesen, sagt Polizeisprecherin Magdalena Rast auf Anfrage. Die Suche werde fortgesetzt.