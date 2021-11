Demo der Massnahmengegner – Polizei hält Demonstrierende auf dem Bundesplatz im Zaum Nach der Annahme des Covid-19-Gesetzes wollen sich Gegnerinnen und Gegner der Massnahmen in Bern zu einer Protestveranstaltung versammeln. Carlo Senn , Jürg Spori Martin Bürki

Harsche Wortwahl der Demonstrierenden. Foto: Jürg Spori Kurz vor 15 Uhr schreiten die Ordnungshüter erstmals ein. Foto: Jürg Spori 1 / 13

Das gab es an einem Abstimmungssonntag noch nie: Bereits am Sonntagvormittag hat die Berner Kantonspolizei damit begonnen, das Bundeshaus, den Bundesplatz und die umliegenden Gassen abzuriegeln. Dies, weil die Gegnerinnen und Gegner des Covid-Gesetzes zu einer Kundgebung aufgerufen haben.

So durchquert ein grosser, im Boden verankerter Zaun den Bundesplatz. In der Bundesgasse sowie in der Gurtengasse sind mobile Absperrgitter aufgebaut worden. Auch die Feuerwehr ist präventiv vor Ort.

Kurz vor 15 Uhr kippte die Stimmung kurz, als die Polizei die Demonstrierenden einschritt und die Demonstrierenden zurückdrängte. Ein Mann sei angehalten und auf einen Polizeiposten gebracht worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Weitere Abklärungen seien im Gang.

Der Menge gefiel das gar nicht. Buhrufe, «Liberté»-Rufe und teilweise Gerangel waren die Folge. Die Lage beruhigte sich kurz darauf aber wieder.

(Update folgt)

Die Polizei geht erstmals dazwischen und drängt die Demonstrierenden zurück. Video: Carlo Senn

