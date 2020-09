Alkohol am Lenker – Polizei schnappt Töffraserin im dritten Anlauf Erst auf der Autobahn, dann im Melchenbühl: Eine 42-jährige Motorradlenkerin lieferte sich am Samstag in Gümligen ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Und verlor.

Gegen 19.50 Uhr am Samstagabend wurde eine Patrouille der Kantonspolizei Bern auf der Autobahn A6 kurz nach dem Sonnenhoftunnel in Fahrtrichtung Thun von einem Motorrad überholt, das massiv zu schnell unterwegs gewesen sei. Mit Blaulicht und Sirene nahm die Polizei die Verfolgung auf, doch das Zweirad entzog sich der Kontrolle mit gefährlichen Manövern.

An der Ausfahrt Muri verliess das Motorrad die Autobahn und flüchtete in Richtung Rüfenacht, die Polizei hinterher. Aufgrund «der möglichen Gefährdung der Verkehrssicherheit», so heisst es in einer Mitteilung, musste die Patrouille die Verfolgung im Bereich Siloah jedoch abbrechen.

Polizei ein zweites Mal abgehängt

Kurze Zeit später begegnete das betreffende Motorrad einem anderen Polizeiauto auf der Worbstrasse in Gümligen im Bereich des Bahnübergangs Melchenbühl – wieder mit überhöhter Geschwindigkeit. Doch auch dieses Mal verlor die Patrouille das flüchtige Zweirad aus den Augen.

Schliesslich konnte die Polizei das Motorrad aber bei einer Autowaschanlage in Gümligen ausmachen. Ebenso konnte sie die mutmassliche Lenkerin anhalten und auf eine Polizeiwache bringen. Bei der 42-Jährigen wurde Alkohol im Atem festgestellt. Zudem erwiesen sich die Kontrollschilder als gestohlen gemeldet. Der Frau wurde der Führerausweis abgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, die nähere Angaben zur Fahrweise oder zum Motorrad machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

mb/pd