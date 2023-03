Meldungen häufen sich – Polizei schnappt Telefonbetrüger bei der Geldübergabe Letzte Woche ergaunerten im Kanton Bern Telefonbetrüger in zwei Fällen über 100’000 Franken. Ein anderer ging der Polizei ins Netz.

Die Polizei hat in Bern einen mutmasslichen Telefonbetrüger gefasst, als dieser seine Beute abholen wollte. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Falsche Polizisten treiben im Kanton Bern ihr Unwesen. Ein mutmasslicher Betrüger ging der richtigen Polizei am Freitag vergangener Woche ins Netz.

Der Mann war im Begriff, in Bern die zuvor per Telefon vereinbarte Summe an Bargeld abzuholen. Die Kantonspolizei Bern fasste ihn in flagranti, wie sie am Freitag mitteilte. Der 28-Jährige wurde in Untersuchungshaft versetzt.

Seit Anfang Februar sind rund hundert Meldungen zu betrügerischen Telefonanrufen bei der Polizei eingegangen. In zwei Fällen gelang es Unbekannten in der vergangenen Woche, Wertsachen respektive Bargeld zu erbeuten.

Eine Frau übergab in Bern einem falschen Polizisten Wertsachen von rund 65'000 Franken. In Langenthal händigte ein Mann nach einem Schockanruf einem unbekannten Täter Bargeld von 45'000 Franken aus. Die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte ermittelt.

SDA/mb

