Mann meldete verdächtigen Anruf – Polizei schnappt in Bern mutmassliche Telefonbetrügerin Dank der frühzeitigen Meldung eines Mannes konnte die Polizei am Dienstag eine mutmassliche Betrügerin schnappen. Weitere Ermittlungen laufen.



Ein Anrufer hatte am Telefon behauptet, es sei Falschgeld im Umlauf und 6000 Franken Bargeld gefordert. Foto: Getty Images

Die Polizei hat in Bern eine Frau geschnappt, die mutmasslich in eine Telefon-Betrugsmasche verwickelt war. Das schreibt die Kapo in einer Mitteilung vom Freitag.

Ein älterer Mann meldete der Polizei am Dienstag, dass er soeben einen verdächtigen Telefonanruf erhalten habe. Der Anrufer hatte sich als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Bank ausgegeben und behauptet, es sei Falschgeld im Umlauf. Im Verlauf des Gesprächs forderte der Anrufer die Übergabe von 6000 Franken.

Die Polizei konnte darauf eine Frau anhalten, welche das Bargeld beim Opfer abholen wollte. Die 47-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Weitere Ermittlungen laufen. Es geht insbesondere darum, zu klären, ob weitere Personen in den Betrug involviert waren, und ob die Frau mit anderen ähnlichen Fällen in Verbindung steht.

Die Polizei hatte bereits letzte Woche gemeldet, dass sich betrügerische Anrufe im Kanton Bern in letzter Zeit häuften. Am Freitag schreibt sie, die Welle dauere an und mahnt zur Vorsicht.

