Zug in Bern versprayt – Polizei schnappt drei Sprayer auf frischer Tat Am Samstagabend sind in Bern drei mutmassliche Sprayer angehalten worden, nachdem sie einen Zugwagen versprayt hatten.

Immer wieder werden Züge von Sprayern als «Leinwände» zweckentfremdet (Archivbild). Foto: Susanne Keller

Am Samstag kurz nach 21.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass an der Bahnstrasse in Bern mehrere Personen einen Bahnwagen versprayen würden. Wie die Kapo mitteilt, ergriffen die drei Männer die Flucht, als sich der Zug in Richtung Bahnhof Bern in Bewegung setzte. Die Polizei konnte sie jedoch kurze Zeit später anhalten.

Die mutmasslichen Sprayer wurden für weitere Abklärungen auf eine Wache mitgenommen. Es wurden verschiedene Sprayerutensilien sichergestellt. Die zwei 24-Jährigen sowie der 35-Jährige werden sich vor der Justiz zu verantworten haben.

mb