Nicht an Corona-Regeln gehalten – Polizei schliesst Bieler Bistro Am Donnerstag hat die Polizei im Bieler Farel-Bistro die Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen kontrolliert – und das Lokal geschlossen. Mengia Spahr

Das Farel-Bistro in Biel setzte die Schutzmassnahmen nicht um. Nun wurde es von der Polizei geschlossen. Foto: PD

Am Donnerstagmittag am Oberen Quai in Biel: Beim Eingang des Farel-Bistros ist eine handgeschriebene Nachricht angebracht. «Polizeiliche Schliessung wegen Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung», steht auf dem A4 Blatt. Was ist passiert? Die Medienstelle der Kantonspolizei schreibt auf Anfrage, dass die Polizei aufgrund entsprechender Hinweise bereits mehrere Patrouillen im Farel-Bistro durchgeführt und dabei Übertretungen festgestellt habe.

Bei einer erneuten Kontrolle am Donnerstagvormittag habe man festgestellt, «dass die aktuellen Schutzmassnahmen nach wie vor nicht umgesetzt» wurden, worauf das Lokal geschlossen, und eine Anzeige verhängt wurde. Nun wird die Staatsanwaltschaft darüber befinden, ob die Betreiber eine Busse bezahlen müssen.