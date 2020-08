Wildwest in Uttigen – Polizei schiesst auf Fluchtauto Ein Autofahrer floh am Montag in Kiesen vor einer Polizeikontrolle in Richtung Uttigen – wo er verunfallte. Die Polizei schoss auf das Fluchtfahrzeug. Marco Zysset

Wildwestartige Szenen spielten sich am Montagabend zwischen Kiesen und Uttigen ab. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wollte eine Patrouille, die in Zivil unterwegs war, kurz vor halb Acht am Abend zwischen Wichtrach und Kiesen einen Mann anhalten. Die Vermutung der Polizei-Angestellten: Der Fahrer wird polizeilich gesucht.

Der Autolenker fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kiesen davon. Als die Polizisten mit eingeschalteten Warnvorrichtungen versuchten, das Fahrzeug für eine Kontrolle anzuhalten, beschleunigte der Lenker erneut und fuhr via Jabergbrücke links in Richtung Uttigen davon. Die Einsatzkräfte verfolgten ihn – und zwar nicht etwa nur auf der Hauptstrasse, sondern über «verschiedene Nebenwege in allgemeine Richtung Uttigen», wie die Polizei schreibt.

Polizei wollte helfen, Flüchtiger wollte abhauen

Soweit schaffte der Flüchtige es indes nicht: Sein Auto kam im Wald vom Weg ab und kippte auf die Seite. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stiegen sie gemäss der Polizeimitteilung umgehend aus und drehten das verunfallte Auto auf die Räder zurück, um den Lenker zu bergen. Anstatt sich für die Befreiung aus der misslichen Lage zu bedanken, trat der Flüchtige indes sofort wieder aufs Gast und versuchte, wegzufahren. Die Folge: Ein Polizist schoss in die Reifen des Autos, um es zu stoppen. Erst dann konnte der Lenker aus dem Fahrzeug geborgen und angehalten werden.

Er wurde durch eine Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann ausgeschrieben war. Er wurde anschliessend in eine geeignete Institution gebracht. Weitere Abklärungen zu den Ereignissen und der Fluchtfahrt sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Gang, wie die Polizei schreibt.